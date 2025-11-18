アイドルグループ・櫻坂46の二期生としてグループを牽引する田村保乃と、最新曲『Unhappy birthday構文』でセンターに抜擢された村井優が、18日発売の『週刊FLASH』の表紙＆巻頭に初登場した。【写真】小島凪紗、山川宇衣らも登場同誌では“姉妹”をテーマに、親密さあふれる10ページのペアグラビアを見せた。また、2人のB3特大両面ポスターが同誌の付録となっている。インタビューでは、互いの存在の大切さやメンバーへの思い