記念撮影で最前列の中央に座る男性。中国武術発祥の地として知られる、少林寺の元トップ・釈永信氏だ。「少林寺の顔」と評される、その釈氏が横領などの疑いで当局に逮捕されることが分かった。国際的な文化・観光ブランドとして確立も…「ハッ！ハッ！」少林武術の総本山である嵩山少林寺のトップを務めていた釈永信氏。経営学修士（MBA）を取得し 世界各地で演武ショーを開催するなど、少林拳の商業化を推進し…。少林寺を国際的