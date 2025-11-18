高市首相は17日、日本維新の会の藤田共同代表と会談し、連立合意に従って衆議院の議員定数削減を目指す方針を確認しました。高市首相は、官邸を訪れた藤田氏と正午ごろから昼食を交えて会談し、政府が週内にまとめる経済対策や議員定数削減などを巡り意見を交わしました。日本維新の会・藤田共同代表：議員定数削減については、非常に強い意志を持って総理からも「両党の約束を果たしていこう」と、実効性のあるものにしていくとい