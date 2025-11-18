いわてグルージャ盛岡は、元日本代表MFの小林祐希選手との契約が満了し、来シーズンの契約を更新しないことを公式サイトで発表した。33歳の小林選手は、2025シーズンにいわてグルージャ盛岡でプレイしていたが、クラブは戦力の入れ替えを図るため、退団が決定した。小林は、東京ヴェルディの下部組織出身で、トップチームに昇格後、主力として活躍。オランダのSCヘーレンフェーンやベルギー、カタール、さらには韓国のクラブでキャ