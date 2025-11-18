21日から始まる全国の個性豊かなラーメンを楽しめるイベント「ながさきラーメン博」。 4回目の開催で、選りすぐりの8店舗が出店。 初めての出店は、6店舗です。 ▼大量ウニが溶け込む豪華な「鶏白湯スープ」 濃厚な鶏白湯に、ウニが大量に溶け込んだ豪華なスープ。 麺はスープに負けない風味の国産小麦の細麺です。 茨城から、ながさきラーメン博に初出店です。