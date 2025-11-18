数々の企業を再建してきたデヴィッド・ノヴァクは、世界の成功者100人から仕事も人生もうまくいくための知見を集め、『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、特に「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）自分の中で答えが出ない……考えても考えても答えが出ない。頭の中が同じ回路をぐるぐる回り続けて、気づけば1時間経っている。