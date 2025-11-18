NY株式17日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均46590.24（-557.24-1.18%） S＆P5006672.41（-61.70-0.92%） ナスダック22708.07（-192.52-0.84%） CME日経平均先物49875（大証終比：-395-0.79%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅安。一時７００ドル超下落する場面も見られた。本日は堅調なスタートを切ったナスダックも上げを維持できずに大幅安。材料が出ていたアルフ