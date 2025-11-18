ドル円、１５５円台を回復ユーロ円は一時１８０円台に上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ややドル高が優勢となる中、ドル円は１５５円台を回復した。２月以来。１５５円付近にオプション勢などの防戦売りも観測されていたが、それを突破している。後半になって米株式市場が大幅安となるなど、リスク回避の雰囲気は続いているものの、ドル円は１５５円台を維持した。 米政府機関は再開したものの、これま