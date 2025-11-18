歌詞の「西」と「夕日」の理由大晦日夜のNHK「紅白歌合戦」にハンバート ハンバートが初出場する。朝ドラこと同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っている夫婦デュオである。哲学的にも聴こえるこの歌の歌詞を読み解く。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】朝ドラ視聴率ワースト1位のヒロインは？紅白の出場歌手が何を歌うかが発表されるのは例年12月20日前後。