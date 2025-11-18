時代が変わるにつれ、古くから使われてきた様々な慣用句が賞味期限を迎え、若者にとっては意味不明になっている。たとえば「壊れたレコードのように同じことばかり言って」という言い回しがある。40代後半以上であれば理解はできるだろうが、そもそもLPレコードを見たことがない人も多い。仮に見たことがあったとしても、「壊れたレコード」と言えば、LPレコードが割れている様子を想像するのでは。【取材・文＝中川淳一郎】【写