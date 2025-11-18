【ワシントン＝田中宏幸】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比５５７・２４ドル安の４万６５９０・２４ドルとなった。下落は３営業日連続で、一時７００ドル超値下がりした。１９日に発表される半導体大手エヌビディアの決算を前に、相場変動による損失リスクを軽減するための売りが出た。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の高官が１２月の追加利下げに慎重な姿勢を示したことも失望売りに