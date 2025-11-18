次回11月19日（水）よる10時〜 第7話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。名曲「ESCAPE」の作詞・作曲を手がけたササキオサム（MOON CHILD）の第7話へのゲスト出演が決定！MOON CHILDの「ESCAPE」 は、1997年に発売されドラマ「FiVE」（1997年4〜6月放送／日本テレビ系）の主題歌として大ヒットした伝説の名曲。当時オリコンシングルチャートでも1位を記録した。