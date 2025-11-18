本日11月18日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は「東京都下町バトル」。足立区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区で育った13名の有名人たちが地元の魅力を語り尽くす。オープニングでは、墨田区出身の風間俊介が、実は大竹しのぶと同じ小岩高校出身と知った明石家さんまが仰天。かつて小岩に住んでいたさんまは「俺は当時、小岩高校の人たちとすれ違ってるんですよ」と言うと、「今日は俺も小岩