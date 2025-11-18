『パパたちの肖像』（外山薫／行成薫／岩井圭也／似鳥鶏／石持浅海／河邉徹／カツセマサヒコ 著）光文社私の家には保育園に通う5歳の双子がいる。夫婦ともに自営業で、経済的にも体力的にも余裕はない。ひと月ほど前、子どもの1人が公園の遊具から落下し、顔面を強打して救急車で運ばれるということがあった。さらにその後、双子たちがリレーで感染症にかかり、2週間ほどまともに登園できなかった。仕事はほとんどストップし、家