東京の立ち食いそば屋はここ数年でずいぶん消えていった。しかし、2024年後半くらいから閉店のニュースはだいぶ減って、新店が誕生するニュースが増えている。嬉しいことである。【画像】「こんなに狭いエリアで営業していたのか」…閉店した老舗立ち食いそば屋の驚きの現状を写真で見るそんな折、取材がてら街を歩いていたら、かつて店があった場所が立派なマンションに変貌を遂げていたということがあった。そういえば閉店し