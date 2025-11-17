現地時間2026年1月13日から16日まで開かれる「第109回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」の概要が発表された。東京・神宮前のTRUNK(HOTEL)で行われた会見では、ゲストデザイナーとして期間中の1月14日にファッションショーを行う「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の大月壮士や「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の梶浦慎平クリエイティブディレクター、ピッティのラポ・チャンキ（Lapo Cianch