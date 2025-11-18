緊張が高まっている日中関係。訪日自粛の呼びかけだけでなく、中国で日本映画の公開も延期になるなど影響が広がる中、17日夜、日本大使館が、中国で暮らす日本人に対して安全確保に努めるよう注意喚起をしました。■観光めぐり…中国政府、日本への渡航を避けるよう注意喚起17日、東京・浅草。着物姿で観光を楽しんでいたのは、香港からの観光客。香港から来た観光客「日本が好きだし、日本の食べ物も好きです。すし！」「着物が着