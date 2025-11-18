プロ野球・日本ハムは17日、元所属・村田透投手の現役引退と来季からチーム統轄本部スカウト部への所属を発表しました。40歳の村田投手は、2007年の大学・社会人ドラフト1位で大阪体育大から巨人へ入団。2011年からは海を渡りインディアンス(現ガーディアンズ)に在籍し、2017年から2021年まで日本ハムでプレー。今季はチェコリーグでプレーしていました。日本ハムでは5年間で75試合に登板し、8勝8敗7ホールド、防御率3.46という成