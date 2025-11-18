【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『週刊ナイナイミュージックpresents FNS後夜祭』が、12月10日にフジテレビで放送される。 ■『FNS歌謡祭』の“後夜祭” ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫る音楽バラエティ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜23時～）。 12月10日は放送を10分拡大し、生放送でお届け。同日、生放送される『2025FNS歌謡祭