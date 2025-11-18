今朝早く(18日)、萩市で軽乗用車が横転する事故があり運転していた女性一人が大けがを負い病院へ搬送されています。警察によりますと、事故があったのは萩市椿の国道262号で、午前3時50分ごろ山口市方面から萩市内方向へ走っていた軽乗用車が中央分離帯を乗り越えて、横転したということです。この事故で車を運転していた20代の女性が大けがを負い、病院へ搬送されました。搬送時に意識はあり命に別状はないということです。車への