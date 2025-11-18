¡È·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡ÉÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤¬¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ17Ê¬¡Ëº£½µ¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°VTR¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡¢Èþ¿ÍÌÅ¤Ã»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èº£½µ¤Ï¡¢·ÝÇ½À¸³è57Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤¬¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤ÏÁáÂ®¡¢°ì»ú°ì¶ç¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖÁÈ¸ý¾å¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿