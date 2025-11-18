プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が17日までにインスタグラムを更新。アイスショーのオフショットにファンから称賛が集まっている。【別カット】「氷の妖精」みたいな本田真凜（ほか4枚）本田が「東京公演ありがとうございました!!次は山梨」とつづり公開したのは、交際中の宇野昌磨がプロデュースするアイスショー「Ice Brave2」からのオフショット。白の衣装を纏い、ライトに照らされながら舞う姿が美しすぎる。