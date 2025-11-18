地元チームの試合を観戦米大リーグ・ドジャースのブレイク・スネル投手は16日（日本時間17日）、地元ロサンゼルスのNF Lラムズの試合を現地で観戦。ワールドシリーズ優勝トロフィーとともにスタジアムで記念撮影した。遭遇した大物ハリウッド俳優にファンは驚いている。スネルは「LA」のロゴが入ったキャップ姿で笑顔を浮かべた。隣で優勝トロフィーを持っているのは、子役時代に映画「ホーム・アローン」のケビン・マカリスタ