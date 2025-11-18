◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）高校の部は九州国際大付（九州）が花巻東（東北）を８―７で撃破。初の決勝進出を決めた。背番号１３で体重１０７キロの“九国のおかわり君”上岡煌（こう）内野手（２年）が、「７番・一塁」で出場。攻守で躍動し、ラッキーボーイとなった。神戸国際大付（近畿）は２戦５発で初Ｖに王手。１大会チーム最多本塁打記録「６」へあと