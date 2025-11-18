サッカー日本代表が１８日、年内最終戦としてボリビア代表と国立競技場で対戦する。北中米Ｗ杯南米予選では最終戦でブラジルを１―０で下し、逆転で大陸間プレーオフ出場となる７位に入った実力国とは１９年以来の試合（過去の対戦成績は日本の２勝１分け）。対戦経験の少ない同国のリーグで日本人で数少ないプロ契約を結んだ経歴を持つのが菊池康平氏（４３）だ。２００８年８月からシーズン終了までボリビアの２部リーグに相