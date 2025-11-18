モデルでタレントの谷まりあがマフラースタイルを披露し、ファンを虜にしている。１８日までにインスタグラムで「楽しい日曜日でした明日から１週間頑張れそう？」とつづると、コーデショットを公開。ブラウスにタイトなロングスカートをあわせ、マフラーを巻いたスタイルになっている。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛すぎるじゃないか」「まりあさんオシャレ」「最高に綺麗やわ」「どんな格好しても何をやって