２０２６年度の全米野球記者協会による殿堂入り投票の候補者が１７日（日本時間１８日）に発表された。新たに候補となった１２選手は以下の通り。コール・ハメルズ（投・フィリーズなど）ライアン・ブラウン（外・ブルワーズなど）アレックス・ゴードン（外・ロイヤルズなど）秋信守（外・レンジャーズなど）エドウィン・エンカーナシオン（内・ブルージェイズなど）ハウイ・ケンドリック（内・エンゼルスなど）