「刑事・鳴沢了」「ラストライン」シリーズなどのベストセラー警察小説や、熱いスポーツ小説で知られる堂場瞬一さん。2001年のデビュー以来、15年で著書100冊を刊行、破竹の勢いで書き続け、2025年、なんと著作200冊に到達した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「数字の目標やノルマがあるわけではなく、気づいたらこの冊数になっていた感じです。今年はキリよく年内に200冊に到達するため、ちょっと必死になりましたが……。