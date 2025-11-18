なぜ日本の研究力は衰退の一途を辿っているのか？3人のノーベル賞学者が激論を交わした。「大学入試本位制」とも言える受験社会の弊害が取り沙汰された。【画像】“キラリと光る”個性に遭遇した経験を吉野氏が語った◆◆◆自己肯定感を持たせる野依教育は本来、個人の自己実現のために能力を最大化して、良き社会を作るためにありますが、日本はそうなっていません。なぜかと言えば、日本社会全体が大学入試本位制だから。