小野田大臣「実態把握する」来年1月めどに外国人政策の基本方針取りまとめFNNプライムオンライン

小野田大臣「実態把握する」来年1月めどに外国人政策の基本方針取りまとめ

  • 外国人共生などを担当する小野田紀美大臣がフジテレビなどの取材に応じた
  • 外国人による土地取得に関し、実態を把握する仕組みを早急に整えたいと強調
  • 来年1月をめどにまとめる基本方針に向け、ブーストをかけていきたいとした
