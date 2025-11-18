今秋にふたたびMVPに輝き、栄光のキャリアを歩む大谷(C)Getty Images投打二刀流の“価値”がまたも証明された。11月13日（現地時間）に発表となったMLB両リーグの2025年シーズンMVPで、大谷翔平（ドジャース）は3年連続4度目の受賞を果たした。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るMLB歴代単独2位の受賞となった大谷。通算762本塁打を誇るバリー・ボンズの持つ史上最多回数（7）まで3回と迫り、