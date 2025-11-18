東京・赤坂のライブハウスの前で、出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、男は手袋をして犯行に及んだうえ、逃走中に着替えもしていたとみられることが新たにわかりました。■赤坂の繁華街が騒然と…16日の午前中、東京・港区赤坂の繁華街が騒然としました。「血痕がすごかった。血がいっぱい」地下1階にあるライブハウスの前で、出演予定だった40代の女性が店が開くのを1人で待っていたところ、男にわき腹や手を刺され重傷