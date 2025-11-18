谷川俊太郎氏の詩「うとてとこ」を教材に討議が続きます。前回までの展開をおさらいすると、問い「３連４行目に入る言葉は何か」に対する生徒たちの解答をA、B、Cで評価し、そのうえで長谷川氏が、「何を根拠に評価に差をつけているか」を問いました。果たして生徒たちはどのように答えるのか。そして討議は長谷川氏の意図通り盛り上がるのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』