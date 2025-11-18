「ワンプロダクトで突き抜けて誰が成功したの?」──スタートアップの定石に、yutori代表の片石貴展社長はそう疑問を投げかける。現在は38ブランドを展開し、2030年には70ブランドで日本一を目指す同社の、マルチブランド戦略の狙いとは。片石氏の著書『若者帝国 好きな人たちと、好きなことに熱狂して働く』より一部抜粋・編集して紹介する。日本で一番ブランド数が多いアパレル企業を目指すいまyutoriは、5年後の2030年に、現在3