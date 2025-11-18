突然ですが、「アプリ」の正式名称知っていますか？カタカナ14文字!?即答できたらスゴイ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「アプリケーションソフトウェア」でした！「アプリ」は「アプリケーションソフトウェア」の略。パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末上で特定の作業や機能を実行するためのソフトウェアを指します。例えば、メールの送受信や文章作成、写真編集、スケジュール管理、オンライン会議