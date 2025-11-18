私（チエミ、50歳）は夫（スバル、50代）と2人で暮らしています。息子（カイ、29歳）と娘（ソラ、28歳）はそれぞれ独立し、働いています。近所に住む母（ユリエ、76歳）は10年前に脳梗塞で倒れ、後遺症が残りました。9年前に父が亡くなって以来、私は隣県に住む弟（リュウスケ、47歳）や義妹（マイ、39歳、弟嫁）と協力しながら母のサポートをしています。夫は長期出張が多いため頼れません。私は義両親（夫の両親、80代）の世話も