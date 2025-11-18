長崎県教育委員会は17日、2026年度の公立高校進学希望状況調査の最終結果を発表した。県内の中学3年生1万1755人のうち、98・2％に当たる1万1544人が進学を希望した。募集定員に対する倍率は、全日制で0・84倍（前年調査0・85倍）となり、過去最低を更新した。調査は今月1日付で実施した。最も希望倍率が高かった学科は、長崎西普通科理系コースの1・85倍（同1・78倍）。次いで佐世保工土木科1・65倍（同1・18倍）、長崎工機械