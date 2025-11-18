熊本県八代市は17日、15億9210万円を増額する2025年度一般会計補正予算案など、28日開会の市議会定例会に提案する21議案と、閉会日に追加提案予定の人事議案7議案を発表した。主な歳出は、8月の記録的大雨で被災した農業者が種子や種苗などを調達するための補助金4億8787万円など。定例会の会期は12月23日まで。一般質問は同9〜12日。（古川剛光）