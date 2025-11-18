野球日本代表が、16日まで東京ドームで行った韓国との強化試合2連戦で年内の活動を終えた。ソフトバンクからは松本裕樹と野村勇が初選出され、松本裕は15日に登板して1回無失点。2試合連続でフル出場し、計1安打3四球と存在感を示した野村は「すごく濃くて良い経験になった。これから（代表になった）自覚を持ってやっていきたい」と振り返った。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、日本代表は米大リ