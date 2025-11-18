国立水俣病総合研究センター（国水研、熊本県水俣市）は11日から、歩行障害や嚥下（えんげ）障害を改善するためのリハビリテーション機器3種類を国保水俣市立総合医療センターに貸与し、入院中の水俣病未認定患者や地域の高齢者ら住民が利用できるようにする事業を始めた。期間は来年3月末まで。延長も検討する。水俣病は、手足の感覚が鈍くなる感覚障害や運動失調といった症状があるが、根本的な治療法は見つかっていない。