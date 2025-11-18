佐賀県警と陸上自衛隊第4師団第16普通科連隊（長崎県・大村駐屯地）、唐津海上保安部は17日、九州電力玄海原発（玄海町）の周辺で、テロを想定した共同実動訓練を実施した。約110人が参加し、有事の連携要領を確認した。訓練は10回目で、同原発周辺で行うのは3回目。訓練は、武装工作員が国内に上陸して原発に向かい、警察だけでは対処できないとして自衛隊に「治安出動」が発令されたと想定。冒頭に行われた緊急輸送訓練では