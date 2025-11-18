来年1月に新市誕生20周年を迎える佐賀県唐津市は、11月23日午後6時から、記念のドローンショーをボートレースからつ（同市原）で開く。500機を競走用の水面上空に飛ばし、機体から発する光で唐津の魅力を夜空に表現する。観覧無料。唐津市は2005年1月に1市6町1村が合併、翌06年1月に旧七山村が加わり、現在の形になった。ショーでは、市章をデフォルメした20周年記念のロゴをドローンの光で形作る。唐津くんちで人気の5番曳山