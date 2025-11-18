長崎県の大石賢吾知事は17日の定例記者会見で、県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設を巡り、水没予定地に暮らす13世帯の反対派住民と12月7日に面会することを明らかにした。反対派住民との意見交換は2022年9月以来、約3年ぶり。知事は「ダムの必要性や建設への理解を得られる努力をしていきたい」と話した。県によると、知事と反対派住民は同町公会堂で、問題に取り組む市民団体「市民による石木ダム再評価監視委員会」