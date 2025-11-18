文部科学省が公表した2024年度の児童生徒の問題行動・不登校に関する調査によると、佐賀県内の小中高校で不登校だった児童・生徒の人数は2693人だった。小学校では858人で前年度から73人増え、過去最多となった。県教育委員会は、増加の要因について「複合的なものが考えられるが、不登校に対する社会の認識の変化もあるのではないか」と推測する。スクールカウンセラーなどによる教育相談体制などを充実させたいとしている。