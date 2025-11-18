22日（土）午前10時、福岡県飯塚市大日寺の鎮西交流センター。市婦人会運営の子ども食堂「コスモス食堂」が、焼きそばパン、おにぎり、豚汁とフルーツポンチを作る「元気子ども料理クラブ」を開く。高校生以下無料、大人300円。水筒や箸など各自持参。前日午後3時までに予約が必要。NPO法人フードバンク飯塚（同市）では、原則毎月第3日曜日、旧スーパーASO山内店（同市下三緒）裏で食品の無料配布「フードパントリー」を先着5