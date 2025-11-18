将来に残す借金をますます増やすことにならないか。高市早苗首相は、財政健全化の指標である基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）を単年度で黒字化する目標を見直すと表明した。PBは、公共事業や社会保障といった政策経費が税収などの基本的な収入で賄えているかを示す。赤字だと借金で不足を補うことを意味する。小泉純一郎政権以降、政府は黒字化を目標にしてきた。達成時期は何度も先延ばしされ、現在は「2025〜