大分県日田市下井手町の三芳小（菅原寿明校長）で16日、開校150年の記念式典があった。児童261人全員で企画運営したという式典で、今回新たに作成した横幕や校旗を披露し、集まった保護者や地域住民たちと学びやの節目を祝った。同校は1876（明治9）年、求来里、日高の両地区に学校が創立されたのが始まり。卒業生は約8000人を数え、2022年にはロシアの侵攻で避難してきたウクライナの子ども3人も一時受け入れた。式典では「