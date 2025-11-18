大分県日田市立高瀬小（同市誠和町）の創立150周年記念式典が9日、同校で開かれた。5、6年生による鼓笛による校歌演奏や6年生による学校の歩みの発表、全校児童180人による風船飛ばしなどで祝った。同校は1876（明治9）年、高瀬学校として開校。1917（大正6）年に現在地に移った。小学校としては珍しい学校林を所有しており、地域の自然や文化に触れる教育活動に力を入れている。式典で山口健校長が式辞を述べ、「これまでの