冬に旬を迎えるカキとブリが味わえる「博多×牡蠣＆ブリフェア」が、福岡市内の10店舗で開かれている。12月31日までの期間中、焼きカキやカキフライ、ブリのしゃぶしゃぶからレアカツまで、各店舗で一押しのメニューが楽しめる。魚食の魅力を知ってもらおうと福岡市が展開する水産物フェアの一環。カキ養殖の盛んな唐泊（福岡市西区）でとれた唐泊恵比須かきを提供する「牡蠣と日本酒」代表の天野宏欣（ひろやす）さん（50）は