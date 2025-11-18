日本バスケットボール協会は17日、全国高校選手権（12月23〜29日・東京体育館ほか）の組み合わせを発表し、男子で2大会連続5度目の優勝を狙う福岡大大濠は1回戦で報徳学園（兵庫）と対戦することが決まった。県大会で福岡大大濠を破った福岡第一は1回戦で四日市メリノール学院（三重）と対戦する。全国高校総体で優勝した男子の鳥取城北と女子の桜花学園（愛知）は2回戦から登場。女子では昨年大会と全国総体で4強入りした精華